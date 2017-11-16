ЧМ-2018 пройдет без российских арбитров?

Завтра в Цюрихе пройдет заседание судейского комитета ФИФА, на котором определится список арбитров, претендующих на судейство матчей чемпионата мира-2018. Скорее всего, он окажется максимально близким к окончательному варианту.

По данным "СЭ", от Европы в него войдут девять рефери. Почти наверняка шанс поехать в Россию получат Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Феликс Брих (Германия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Дамир Скомина (Словения) и Йонас Эрикссон (Швеция).

А вот российский судья Сергей Карасев в лучшем случае попадет в число запасных. Либо Массимо Бузакка и Пьерлуиджи Коллина, отвечающие в ФИФА за вопросы судейства, используют его в качестве видеоарбитра, если эксперимент с видеоповторами продолжится и на мировом первенстве.

Отсутствие Карасева в числе главных кандидатов связано с качеством его работы в международных матчах в этом году, в которых он допускал ошибки. (Александр БОБРОВ)

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