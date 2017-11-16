ЧМ-2018 пройдет без российских арбитров?

Завтра в Цюрихе пройдет заседание судейского комитета ФИФА, на котором определится список арбитров, претендующих на судейство матчей чемпионата мира-2018. Скорее всего, он окажется максимально близким к окончательному варианту.
По данным "СЭ", от Европы в него войдут девять рефери. Почти наверняка шанс поехать в Россию получат Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Феликс Брих (Германия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Дамир Скомина (Словения) и Йонас Эрикссон (Швеция).
А вот российский судья Сергей Карасев в лучшем случае попадет в число запасных. Либо Массимо Бузакка и Пьерлуиджи Коллина, отвечающие в ФИФА за вопросы судейства, используют его в качестве видеоарбитра, если эксперимент с видеоповторами продолжится и на мировом первенстве.
Отсутствие Карасева в числе главных кандидатов связано с качеством его работы в международных матчах в этом году, в которых он допускал ошибки. (Александр БОБРОВ)
aavaslov
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20:43
tigana.1982
Да по сравнению с Лаосом, Рокки, Скоминой и Мажичем наш Карась - бог судейства! За последние годы все, имеющие глаза это видели. Так что, господин Бобров, не понять вам политики судейского комитета ФИФА.
20:22
drJekil
А бригада Скомины до этого нас с аргентинцами судила (и свела встречу к победи Месси и КО). Короче, одни "друзья" едут. Готовимся к тому, что смотреть видиоповторы они просто-напросто не будут, ибо уверены в своей непогрешимости)
20:15
Chibisov
А наши кроты так старались,карась,вилкин и особенно любовница пищевика госпожа безбородова)
20:03
higagy
Рокки-то безупречно судил международные матчи. Особенно, последний из них.
20:02
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Лаос с таким зрением должен обслуживать не ЧМ, а чемпионат Лаоса)))
19:56
maxcds
я думаю он пройдет не только без российских арбитров. ЧМырь пройдет без России. Это нормально. Уродченков видел, готовил, сам давал допинг детям (братьям Березуцким) еще в дюсш.
19:52
shpasic
снова допинг?
19:41