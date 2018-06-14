Черышев - о своем голе-красавце: "Быстро не смог подумать и просто ударил"

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) отметил, что его команда уже думает о матче с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). Футболист отметился дублем после выхода на замену вместо травмированного Алана Дзагоева в первом тайме, второй из мячей вышел особенно эффектным.

- Никаких выходных. Будем готовиться к следующей игре, - сказал Черышев.

- Тяжело было входить в игру?

- Просто Саламыч (Черчесов) сказал, какие требования, я их выполнил. Просил он забить? Нет, о требованиях сказал.

- Гол шведой, так и задумывали?

- Нет! Дзюба скинул, я быстро не смог подумать и просто ударил. Слава богу, куда надо попал (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь