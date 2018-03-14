Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май подтвердила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне, информирует AP. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Также Май отменит поездки правительства Великобритании и королевской семьи на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).