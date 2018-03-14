16:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Британские министры и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018

2

 
Харри КЕЙН (третий слева) и другие футболисты английской сборной рискуют пропустить чемпионат мира-2018 из-за своих политиков.Допустим, Англия не приедет на ЧМ-2018. Что тогда?

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май подтвердила, что отменит двусторонние встречи с Россией на высоком уровне, информирует AP. Причиной стало дело бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Также Май отменит поездки правительства Великобритании и королевской семьи на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

Опрос

Как вы отнесетесь к тому, что Англия может бойкотировать ЧМ-2018?
голосовать
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Несвин

Ну вот и отлично. Воздух чище будет.

16:28

And60

Интересно, а кто чиновников Англии и их верхушку жаждет лицезреть на чм? Среди болельщиков есть такие?

16:25

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!