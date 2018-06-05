Бразильским госслужащим сократят рабочий день ради ЧМ-2018

В Бразилии государственные служащие получат право уходить с работы ради матчей своей сборной на чемпионате мира-2018, сообщает официальный информационный портал властей страны Diaro Oficial da Uniao. Из-за разницы во времени с Россией игры бразильской команды будут проходить либо рано утром, либо днем по местному времени.

Бразильские служащие госучреждений получат право приходить на работу в 14.00 после утренних матчей сборной, либо уходить в 13.00 на вечерние игры.

Пропущенные часы сотрудники должны будут отработать позднее. При этом власти постановили не допустить полной остановки работы ряда важных организаций.

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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