Бельгийских журналистов после матча Бельгия - Англия высадили из поезда

Двух журналистов Voetbalkrant высадили из бесплатного поезда после матча чемпионата мира-2018 Англия - Бельгия​ (0:1). Они направлялись в Москву из Калининграда.

Журналистов высадили на границе между Литвой и Белорусией, так как у них не оказалось визы. Спустя 6 часов ситуация прояснилась и работников СМИ посадили на ближайший поезд в Москву.

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