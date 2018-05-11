Артем Дзюба: "Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал "СЭ" свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.
– Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!
– Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...
– На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.
– Да? Отлично! Большое спасибо!
– Готовы рвать соперников за сборную России?
– Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился! (Илья АНДРЕЕВ)
Dennnis2397777
Артемка на футбольном поле надо не рвать или бороться,а уже начать играть в футбол!не тот ты спорт выбрал в детстве Дзюба!
12:48
Eggorr
С двух метров Артем может попасть только в сборную России. Жалко Быстров сломался, не с кем будет в карты поиграть.
12:33