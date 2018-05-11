12:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!"

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал "СЭ" свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

– Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!

– Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...

– На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

– Да? Отлично! Большое спасибо!

– Готовы рвать соперников за сборную России?

– Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился! (Илья АНДРЕЕВ)

Полный состав сборной России здесь

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dennnis2397777

Артемка на футбольном поле надо не рвать или бороться,а уже начать играть в футбол!не тот ты спорт выбрал в детстве Дзюба!

12:48

Eggorr

С двух метров Артем может попасть только в сборную России. Жалко Быстров сломался, не с кем будет в карты поиграть.

12:33

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