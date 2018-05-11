Артем Дзюба: "Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал "СЭ" свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

– Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!

– Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...

– На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

– Да? Отлично! Большое спасибо!

– Готовы рвать соперников за сборную России?

– Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился! (Илья АНДРЕЕВ)

Полный состав сборной России здесь