Александр Мейтин: "Публикация Daily Star - информационный вброс с целью накалить обстановку перед ЧМ"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин дал негативную оценку публикации британского таблоида Daily Star, в которой неназванный местный болельщик анонсировал масштабные беспорядки на территории Российской Федерации во время чемпионата мира-2018.

- Читал я, конечно, этот материал. И хочется сказать словами Лермонтова: все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, - отметил Мейтин. - Если "отважный" британский фанат, на которого ссылается британское СМИ, вообще существует, то он видимо обпился пива. На мой взгляд, эта публикация - обычный информационный вброс с целью накалить обстановку в преддверии чемпионата мира. Таким образом, кто-то хочет воздействовать на большую аудиторию людей. К сожалению, сработал принцип домино и цель достигнута - несколько десятков наших изданий протиражировали этот фейк, а в обсуждение этой "новости" включились тысячи болельщиков. Ну что тут сказать? Браво Daily Star.

- Как не пустить таких "гостей" в страну?

- Каждая страна предоставляет список тех болельщиков, которые из-за плохой кредитной истории не допускаются на домашние и выездные матчи. Естественно футбольные хулиганы из этих списков будут представлены нашим правоохранительным органам, и Fan ID они не получат.

- То есть их будут разворачивать прямо в аэропорту?

- Если болельщик не получил Fan ID, то он попросту не пройдет пограничный контроль. И смысла в его прилете нет. (Андрей СИЗЯКИН)

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