Глава отдела безопасности РФС: "У английских фанатов не получится устроить массовые беспорядки на ЧМ в России"

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев рассказал, как не пустить в Россию агрессивно настроенных болельщиков. Ранее британский таблоид Daily Star опубликовал материал, в котором неназванный местный болельщик анонсировал масштабные беспорядки на территории Российской Федерации во время чемпионата мира-2018.

– Как вы оцениваете публикации подобного рода? Это провокация?

– Конечно, это может быть и провокацией, и бравадой. Совершенно точно можно сказать, что на территории Российской Федерации каких-то массовых столкновений или хулиганских выходок не будет. Единичные случаи, конечно, исключать не стоит.

– Какую, на ваш взгляд, цель преследуют британские СМИ, тиражируя подобную информацию?

– Мне сложно сказать, чем руководствовалось издание, которое выпустило данную статью. Мое личное мнение: это не больше, чем слова. Может быть, у английских хулиганов действительно есть желание что-то здесь сделать, но, повторюсь, вряд ли у них это получится.

– Как сделать так, чтобы агрессивно настроенные болельщики не попали в нашу страну?

– В каждом государстве есть так называемый национальный полицейский пункт, в котором есть база данных с информацией относительно болельщиков, склонных к хулиганским действиям. В Англии эта система достаточно четко работает, поэтому основные хулиганы во время чемпионата мира не смогут выехать из страны. Соответственно, та информация, которая поступит в распоряжение российских правоохранительных органов, будет обработана, и склонные к агрессивным действиям болельщики попросту не получат Fan ID – паспорта болельщиков. Соответственно, они не попадут на чемпионат мира.

– Есть ли какие-то сложности в общении с британской стороной?

– Определенные сложности с английской стороной, насколько я понимаю, есть, но в целом это не влияет на сотрудничество в части обеспечения безопасности. И думаю, проблем по информационному взаимообмену не будет. (Андрей СИЗЯКИН)

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