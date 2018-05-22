В Госдуме уверены: у МВД РФ есть все средства, чтобы справиться с британскими хулиганами

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что российские правоохранительные органы будут наказывать футбольных хулиганов, которые попытаются устроить беспорядки во время чемпионата мира-2018.



Ранее британский таблоид Daily Star опубликовал материал, в котором неназванный местный болельщик анонсировал масштабные драки на территории Российской Федерации во время ЧМ-2018.

- В преддверии масштабных спортивных мероприятий подобные заявления в околофутбольной среде – не редкость, а тем более накануне чемпионата мира по футболу, - отметил Дегтярев. - Английские болельщики всегда отличались своим особым темпераментом. Со стороны российских правоохранительных органов в период проведения турнира будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности.



Организаторы, волонтеры, да и местные жители приложат все усилия, чтобы создать болельщикам всех стран атмосферу гостеприимства, единения и любви к футболу. А хулиганов будем наказывать, не важно, откуда они - из Англии или из России. Госдума приняла все необходимые поправки и дала полиции широкий инструментарий: от штрафов и административного ареста до выдворения на родину. (Андрей СИЗЯКИН)

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