Александр Шпрыгин: "Англичане хотят устроить мировую войну? Это не более, чем просто кричащий заголовок"

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал "СЭ" заявление британских фанатов, которые готовы устроить "третью мировую войну на чемпионате мира-2018". Он выразил мнение, что это высказывание не больше, чем просто заголовок.

– Это сделано на фоне общей истерии, которая началась не вчера, – отметил Шпрыгин. – Она стартовала, когда Россия выиграла у Англии право на проведение чемпионата мира. А сейчас получается – из огня да в полымя. До этого на протяжении двух лет после Марселя мы слышали страшные истории о том, как опасно ехать в Россию, как медведи на полном серьезе могут напасть. Писали страшилки, что англичанам во Франции резали сухожилия, чтобы они не могли убежать. В ход включалась чудовищная ложь и пропаганда, которая в итоге дала свои плоды. На чемпионат мира-2018 приедет ничтожно мало англичан – тысяч 20. При том, что четыре года назад в Бразилии их было 40-50 тысяч, а на Евро-2016 – 150 тысяч. К нам добираться недорого и недалеко, да и с визой проблем нет, если у тебя куплены билеты. Но британцев собирается очень мало. Это результаты пропаганды.

Для чего сделан такой заголовок от непонятных фирм? В принципе, такую "сенсацию" можно и в России сотворить. Прийти в любой спортивный бар, найти подвыпивших болельщиков и за пинтой-другой пива они пообещают и седьмую мировую войну, и восьмую. То же самое происходит и с англичанами. Когда они поняли, что чемпионат мира-2018 никуда не перенесут, тон заголовков на 180 градусов поменялся. Теперь они не боятся ехать в Россию, а хотят устроить мировую войну.

Не стоит обращать внимание на английскую прессу. Не думаю, что этот заголовок повлияет на проведение чемпионата мира. Раньше я читал о том, что англичане боятся ехать на мировое первенство. Десять лет назад на финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в Москве англичан приехало порядка 80 тысяч – и это только в Москву, и только на один матч. А здесь на минимум три матча приедет так мало людей. Сейчас так вижу ситуацию: идет подогревание темы, игра заголовками, которая не имеет ничего общего с тем, что будет происходить. У тех, кто занимается обеспечением безопасности на чемпионате мира, идет подготовка полным ходом. Вряд ли вообще при таком подходе возможны будут какие-то стычки между фанатами. А тем более в формате мировой войны. Так что это не более, чем просто заголовок. Лично у меня никакой реакции, кроме улыбки, он не вызвал.

В статье ссылка на анонимных фанатов, это странно. Если бы выступил глава болельщиков – это одно. Но такие походы по барам в поисках фанатов – это несерьезно. (Игорь НОВИКОВ)

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