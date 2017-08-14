Александр Ерохин: "У сборной России хорошие перспективы на Чемпионате мира"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о том, что после неудачи сборной России на Кубке конфедераций-2017 он долго думал о том, как можно было лучше сыграть. По его словам, идеи главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова могут дать результат.

- Как часто возвращаюсь к мыслям о национальной сборной страны? Первое время после окончания Кубка конфедераций мысли о сборной не отпускали, - цитирует bobsoccer Ерохина. - Постоянно думал, как можно было сыграть лучше, что не получилось в том или ином эпизоде, почему не удалось добиться более высоких результатов. На мой взгляд футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат. У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на Чемпионате мира хорошие перспективы.

- Вы отдаете себе отчет в том, что место в сборной вам не гарантировано? Все взаимосвязано: для того, чтобы получить вызов, надо постоянно играть в "Зените". Здесь, в Петербурге, нет гарантий, что вы будете постоянно играть.

- Конечно, любой тренер скажет, что для вызова в сборную у футболиста должна быть постоянная игровая практика в клубе. В сборную вызывают сильнейших. За это право надо бороться каждый день, в каждой игре.