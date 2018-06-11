Агент: "Милан" просмотрит Головина? У них нет денег, клуб рискует не попасть в Лигу Европы!"

Известный итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что представители "Милана" посетят стартовый матч чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы посмотреть на полузащитника ЦСКА Александра Головина.



- На чемпионат мира приедет Массимо Мирабелли – экс-скаут "Интера". В "Милане" он работает спортивным директором, а это не так уж и просто, - отметил Спинози. – До него был Галлиани, который выиграл абсолютно все… Сейчас работа "Милана" вызывает большие вопросы. Клубу нужны деньги. А перед тем как их тратить и снова покупать кого-то, "Милану" нужно решить все проблемы с финансовым фэйр-плей…



Клуб рискует не попасть в Лигу Европы! И тогда уже им придется сначала продавать футболистов, прежде чем кого-то покупать.



Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня. Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны "Ювентуса". В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел 27 игр за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. (Игорь НОВИКОВ)