09:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Юго Ллорис: "Мбаппе уже наделал много шума, о нем говорят во все мире"

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Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Юго Ллорис остался впечатлен навыками нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе, который впервые был вызван в национальную команду. На счету 18-летнего форварда 19 голов в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне.

– О Кильяне говорят везде, в том числе и в Англии, – цитирует Goal.com Ллориса. – Он уже наделал много шума, но сумел сохранить хладнокровие и спокойно относится к происходящему. Мбаппе играет очень зрело для столь юного возраста. Он показывает впечатляющий футбол в "Монако", за ним будущее.

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Материалы REN-TV

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