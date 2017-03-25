Юго Ллорис: "Мбаппе уже наделал много шума, о нем говорят во все мире"

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Юго Ллорис остался впечатлен навыками нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе, который впервые был вызван в национальную команду. На счету 18-летнего форварда 19 голов в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне.

– О Кильяне говорят везде, в том числе и в Англии, – цитирует Goal.com Ллориса. – Он уже наделал много шума, но сумел сохранить хладнокровие и спокойно относится к происходящему. Мбаппе играет очень зрело для столь юного возраста. Он показывает впечатляющий футбол в "Монако", за ним будущее.