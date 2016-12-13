21:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вячеслав Колосков: "Спите спокойно - у России не отнимут Кубок конфедераций и чемпионат мира"

Вячеслав КОЛОСКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вячеслав КОЛОСКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона, принимая во внимание допинговый скандал вокруг нашей страны, лишила Россию чемпионата мира-2017, который должен был состояться в феврале в Сочи.

 
Санно-бобслейный желоб "Санки" не примет чемпионат мира в 2017 году.Чемпионат мира-2017 по босблею и скелетону перенесен из Сочи в другое место

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заверил, что крупнейшие футбольные турниры – Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 – находятся вне опасности и пройдут у нас.

– Несколько дней назад исполком МОК продлил санкции в отношении России и попросил федерации зимних видов спорта пока не проводить никаких соревнований на территории РФ, что и сделала бобслейная, – заметил Колосков. – Возможно, ее примеру последуют и другие. Но все это по-прежнему остается в компетенции международных федераций. Ни МОК, ни ВАДА, ни тем более Ричард Макларен такого решения принять не могут.

К футболу же ни у кого из них претензий нет, – добавил при этом Колосков. – Вряд ли футбол может послужить жертвой очередных репрессий. Никто не обращался в ФИФА с вопросом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей! (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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bolelschik.volga34

Лучше отобрали и поскорее бы. Зато сколько денег бы высвободилось и не надо строить эти памятника нашему футболу, которые потом будут пустовать на перефирии.

22:11

Генри Морган

2Vlafy Если бы допинг принимали только наши, то ещё ладно. Но на самом деле, все его жрут, а особенно америкосы. Эту ваду саму пересажать и разогнать давно пора. Империя ещё нанесёт ответный удар, несмотря на наличие пятой колонны в лице всяких "генри морганов". ____________________________________________________________________________________________________________ "Пятая колонна" - это как раз те самые "люди", что очень любят воровать, грабить, убивать, пытать, тырить бюджет, всячески коррупционировать и откатывать. Поздравляю вас, вы этих людей поддерживаете!))) А может вы ещё и один из них?) Ну, тогда вообще, всё понятно.))))

22:10

serzheo

Фига у нас на форуме саксов)))) ну 25% точно, если по голосовашке судить. )))) Тяжко бедолагам, жить в стране и гадить там же, несчастные людишки)))

22:09

гарри

Генри Морган ___________________________ Фанат вора и убийцы, а может потомок???))) Ты конечно много букв написал, а Россия за два года санкции и Штаты и Канаду в рот выйграла по экспорту пшеницы)))) Про ВПК, промолчу, спать не сможешь)))

22:09

Vlаdimir

Ключевыми словами Колоскова являются "ВРЯД ЛИ" ....

22:08

storog1977

я итак сплю спокойно. Мировой спорт умер, осталось состязание справочек

22:08

ЮКИ

хрен его знает,т.майор!тут уж,как карта ляжет!

22:06

Vlafy

Если бы допинг принимали только наши, то ещё ладно. Но на самом деле, все его жрут, а особенно америкосы. Эту ваду саму пересажать и разогнать давно пора. Империя ещё нанесёт ответный удар, несмотря на наличие пятой колонны в лице всяких "генри морганов".

22:00

Генри Морган

Отымут. Как пить дать, отымут. Можно даже не сомневаться. Вести себя надо уметь в "высшем обществе". Не захотели. Захотелось поиграть в ымперию. Ну, вот результаты, как говорится, уже налицо. А ведь могут и на лице оказаться. Печально. Россия потеряла 10, а то и 12 лет развития. И все, нормальные, вменяемые люди потеряли. Потери очень большие. Существенные. Приобрели-то только бандиты. Так что, делайте выводы, господа, из происходившего 10 последних лет и происходящего на наших глазах сплошных безобразий и мерзостей.

21:51

BABOOIN

лучше бы этой воровской стройки вообще не было

21:48

Вгыгел

дак кто его знает , чего может быть

21:42

совва

по мне так пусть переносят, а-то понаедут всякие фанаты...

21:40

механик39

Tally51 Как будто от него это зависит! 21:36

21:39

механик39

Скелетон уже отобрали ,очередь за футболом .

21:37

Tally51

Как будто от него это зависит!

21:36

740

какая самоуверенность у этого старпёра.....

21:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ