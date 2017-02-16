Владимир Маркин: "Страшилка BBC о наших фанатах - фальшивка!"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал документальный фильм на канале BBC, в котором говорится об опасности со стороны российских фанатов на чемпионате мира-2018. В нем говорится о том, что наши болельщики намерены отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия".

- Как можно комментировать очередную (я уже сбился со счета) попытку английских СМИ во главе с их флагманом BBC дискредитировать Россию? Причем, если вы обратили внимание, приемы и инструменты одни и те же… У них все средства хороши. Поэтому и используют они откровенную ложь, передергивание фактов. В лучшем случае выдают свои предположения за какую-то истину. Для иллюстрации своих версий они используют откровенных провокаторов, выдергивают из контекста выгодные для них самих фразы.

Нельзя верить в объективность и порядочность английских СМИ! В данном случае все эти фальшивки, используемые в фильме, преследуют только одну цель. Вторая попытка отобрать у России чемпионат мира закончилась ничем. Теперь они хотят дискредитировать праздник футбола в России, чтобы запугать потенциальных гостей.

Я могу с уверенностью сказать, что все эти страшилки со стороны BBC вообще не имеют ничего общего с действительным положением дел! Чемпионат мира в России будет проведен на высочайшем уровне и с соответствующим уровнем обеспечения безопасности для всех без исключения гостей, болельщиков. И им нужно сделать все от себя зависящее, чтобы воочию увидеть этот праздник футбола в России и получить истинное удовольствие не только от матчей, но и от общения с очень отзывчивыми россиянами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)