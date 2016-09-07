Виталий Мутко: "РФС планирует открывать стадионы ЧМ-2018 матчами сборной России"

Министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко отметил, что открытие каждого нового стадиона, которые сейчас строятся к чемпионату мира 2018 года, должно сопровождаться матчем с участием национальной команды. Руководитель добавил, что в 2017 году сборная России свой первый домашний товарищеский матч сыграет в Казани, он запланирован на весну. Игра в столице Татарстана будет для команды Станислава Черчесова второй по счету в 2017 году. Первый матч россияне сыграют на выезде.

– У нас есть не только желание открывать каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 матчем сборной России, – цитирует ТАСС Мутко. – Это, я скажу, жизненная необходимость. Нам необходимо каждую возведенную футбольную арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала.

В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций. Но даты проведения домашних товарищеских матчей сборной России будут зависеть от сроков сдачи стадионов в эксплуатацию.