Виталий Мутко: "Государство не планирует оплачивать телеправа на ЧМ-2018 для российских каналов"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что государство не планирует помогать российским телеканалом с приобретением прав на чемпионат мира-2018. Ранее сообщалось, что каналы отказались платить 120 миллионов долларов за показ матчей турнира. Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

– ФИФА может сначала реализовать права на Кубок конфедераций, а потом на чемпионат мира, - сказал Мутко. - Разница в цифрах есть, но я не хотел бы ее называть. Они работают сейчас.

– Государство не планирует оплачивать в случае чего?

– Как мы можем сделать? Это рыночная субстанция – реклама, телевидение, права. (Сергей ЯРЕМЕНКО)