В Сан-Марино требуют извинений от Томаса Мюллера и Румменигге

Секретарь по делам спорта Сан-Марино Теодоро Лонфернини потребовал извинений от нападающего сборной Германии Томаса Мюллера и главы правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге. После победы немцев над Сан-Марино в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (8:0) Мюллер сказал, что смысла в играх с подобными командами нет, и его поддержал Румменигге.

- Не собираюсь сравнивать спортивные достижения, уровень наших сборных несопоставим, - цитирует smtvsanmarino.sm Лонфернини. - Германия - чемпион мира, но не хозяин мира. Гостеприимство Сан-Марино известно во всем мире. Мы заботимся об этом, когда проводим мероприятия подобного рода. Даже чемпион мира не имеет права на подобные высказывания. Эти слова отвратительные и неприемлемые. Я жду официальных извинений от Федерации футбола Германии.