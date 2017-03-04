21:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В оргкомитете ЧМ-2018 ничего не знают о гимне Киркорова

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что организация ничего не знает о песне, которую записывают к турниру Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Сегодня появилось видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе "Фишт" в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира.

– Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они (ФИФА) ничего об этом не знают – они недавно у нас были, и про это речь не шла.

– Когда будет обнародован официальный гимн чемпионата мира?

– Ничего не могу сказать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4071367

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Киркоров, Орбакайте и Майданов... Боже... За что ты наказываешь мою Страну?

22:40

RW.irk

Ну что и требовалось доказать. Там такое убожество, что все остальные произведения тех персонажей на этом фоне, просто шедевры))

22:19

баламошка

Будет петь в костюме попугайчика?

22:12

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