Киркоров, Орбакайте, Лазарев и Майданов записали гимн для чемпионата мира

В эти выходные в режиме "совершенно секретно" в Сочи на стадионе "Фишт" прошли съемки клипа к чемпионату мира-2018. Как утверждает "КП", съемками руководит основатель группы "Земляне" Владимир Киселев (он же написал музыку к предполагаемому гимну ЧМ-18), автор стихов - олигарх и поэт Михаил Гуцериев. Сообщается, что в песне есть такие слова: "Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!".
Исполняют гимн Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие известные исполнители.
SergeyKa
Ладно, первые три, но кто такой Майданов???
19:20
Boleijj protiv
Без Пенкина и Моисеева, это гимн.
19:15
ladafan
молодец ули))) ща тут другие записи пойдут--ВЕЛИКИЕ!!!)))
19:05