18:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Киркоров, Орбакайте, Лазарев и Майданов записали гимн для чемпионата мира

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В эти выходные в режиме "совершенно секретно" в Сочи на стадионе "Фишт" прошли съемки клипа к чемпионату мира-2018. Как утверждает "КП", съемками руководит основатель группы "Земляне" Владимир Киселев (он же написал музыку к предполагаемому гимну ЧМ-18), автор стихов - олигарх и поэт Михаил Гуцериев. Сообщается, что в песне есть такие слова: "Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!".

Исполняют гимн Филипп КиркоровКристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие известные исполнители.

Дополнительная информация

http://www.kp.ru/daily/26650.5/3669941/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SergeyKa

Ладно, первые три, но кто такой Майданов???

19:20

Boleijj protiv

Без Пенкина и Моисеева, это гимн.

19:15

ladafan

молодец ули))) ща тут другие записи пойдут--ВЕЛИКИЕ!!!)))

19:05

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