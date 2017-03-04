Киркоров, Орбакайте, Лазарев и Майданов записали гимн для чемпионата мира

В эти выходные в режиме "совершенно секретно" в Сочи на стадионе "Фишт" прошли съемки клипа к чемпионату мира-2018. Как утверждает "КП", съемками руководит основатель группы "Земляне" Владимир Киселев (он же написал музыку к предполагаемому гимну ЧМ-18), автор стихов - олигарх и поэт Михаил Гуцериев. Сообщается, что в песне есть такие слова: "Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!".

Исполняют гимн Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие известные исполнители.