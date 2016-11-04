Роббен спустя год вернулся в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд огласил заявку команды на товарищеский матч против Бельгии (9 ноября) и на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга (13 ноября). Спустя год в национальную команду вызван полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, ранее не получавший приглашения в сборную из-за травм.

В списке футболистов также находится нападающий "Спартака" Квинси Промес, но его участие в этих матчах под вопросом.

Полностью заявка сборной Голландии выглядит следующим образом:

вратари – Мартен Стекеленбург ("Эвертон", Англия), Мишел Форм ("Тоттенхэм", Англия), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания);

защитники – Дейли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Джеффри Брума ("Вольфсбург", Германия), Вирджил ван Дайк ("Саутгемптон", Англия), Рик Карсдорп ("Фейеноорд"), Теренс Конголо ("Фейеноорд"), Марвин Зегелар ("Спортинг", Португалия), Жоэль Велтман ("Аякс");

полузащитник – Йорди Класи ("Саутгемптон", Англия), Дэви Классен ("Аякс"), Весли Снайдер ("Галатасарай", Турция), Жоржиньо Вайналдум ("Ливерпуль", Англия), Арьен Роббен ("Бавария", Германия), Барт Рамселар, Дэви Преппер (оба – ПСВ), Стайн Схарс ("Херенвен"), Тонни Вилхена ("Фейеноорд"), Мемфис Депай ("Манчестер Юнайтед", Англия);

нападающие – Бас Дост ("Спортинг", Португалия), Винсент Янссен ("Тоттенхэм", Англия), Люк де Йонг (ПСВ), Квинси Промес ("СПАРТАК", Россия), Джермейн Ленс ("Фенербахче", Турция).