Данни Блинд: "Промес вызван в сборную Голландии, но вряд ли сыграет"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд заявил, что нападающий "Спартака" Квинси Промес вызван в команду на товарищеский матч против Бельгии, а также на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга. При этом специалист подчеркнул, что форвард может пропустить эти игры из-за повреждения.

– По Квинси мы ждем результатов обследования его лодыжки, которое было сделано сегодня, – цитирует Metronieuws Блинда. – Велика вероятность, что с бельгийцами он не сыграет. Возможно, он не сыграет и с Люксембургом.

Накануне "СЭ" сообщал, что Промес не вылетел со "Спартаком" на гостевой субботний матч 13-го тура премьер-лиги с "Томью", причем невключение игрока в заявку не связано с рецидивом травмы, а продиктовано желанием клуба поберечь футболиста. 24-летний голландец повредил левую стопу в игре за сборную против Франции 10 октября и восстановился к дерби с ЦСКА (3:1), в котором провел на поле 90 минут.