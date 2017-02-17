Игорь Лебедев: "Фильм BBC - пропаганда. Мы должны вести борьбу теми же способами"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев подчеркнул, что фильм BBC нельзя назвать ни художественным, ни документальным. Чиновник предположил, что данная картина является неофициальным заявлением руководства страны и федерации футбола.

- Киноленту нельзя назвать ни художественной, ни документальной, - сказал Лебедев. - Это именно авторский фильм. В нем отражена точка зрения конкретного человека. Она имеет место быть, но мы понимаем, что это чистой воды провокация, которая направлена на то, чтобы очернить нашу страну и еще не начавшийся чемпионат мира. Поскольку попытки отнять право на проведение чемпионата потерпели фиаско, то западные страны, учитывая непростые политические отношения между Россией и Западом, пытаются использовать средства массовой информации. А СМИ - это очень сильный "рупор" и способ влияния на умы своих граждан.

К этому нужно относиться спокойно и доказать всем злопыхателям свою правду так, как мы сделали это в Сочи: все было проведено на высшем уровне, полная безопасность, ни одного происшествия.

Данный фильм - неофициальное заявление руководства страны и федерации футбола. Это журналистское расследование, личный взгляд автора. Никаких последствий быть не может, кроме того, что эту гадость растиражируют печатные СМИ и покажут по телевидению в разных странах. Это пропаганда. Мы должны вести борьбу за свою страну теми же способами. (Любовь КОНЯЕВА)