12:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА запретила Англии и Шотландии играть с изображением красного мака на форме

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Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборным Англии и Шотландии выходить на поле в футболках со знаком красного мака, являющегося символом памяти жертв военных конфликтов, сообщает Mirror. Команды встретятся 11 ноября, которое в Великобритании является днем, посвященным памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества, в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". По мнению ФИФА, красный мак - это политический символ, изображение которого на экипировке футболистов не может быть.

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