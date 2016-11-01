ФИФА запретила Англии и Шотландии играть с изображением красного мака на форме

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборным Англии и Шотландии выходить на поле в футболках со знаком красного мака, являющегося символом памяти жертв военных конфликтов, сообщает Mirror. Команды встретятся 11 ноября, которое в Великобритании является днем, посвященным памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества, в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". По мнению ФИФА, красный мак - это политический символ, изображение которого на экипировке футболистов не может быть.

FIFA bans England and Scotland from wearing poppies in World Cup qualifier claiming gesture is political https://t.co/aSh1qt6KK0 pic.twitter.com/XXzlgMgcCD – Mirror Football (@MirrorFootball) 1 ноября 2016 г.