Елена Веснина: "Хочется, чтобы сборная России порадовала победами на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018"

Посол Сочи на чемпионате мира 2018 года Елена Веснина подчеркнула, что Кубок конфедераций и мировое первенство станут грандиозными событиями для всего мирового футбола.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в России в 2017 году, чемпионат мира - в 2018 году. Веснина была выбрана послом Сочи на чемпионате мира. До начала чемпионата мира осталось 500 дней.

- Я чувствую гордость, чувствую ответственность от того, что стала послом города Сочи. Понимаю, какое это грандиозное событие для мирового футбола и для российского - Кубок конфедераций и чемпионат мира, - приводит "Р-Спорт" слова Весниной. - Мне бы очень хотелось, чтобы наша сборная порадовала нас своей игрой и победами на этих турнирах. Хотелось бы, чтобы люди насладились футболом, красотами нашего города и запомнили Сочи на всю жизнь.

500 дней до чемпионата мира - это знаковая дата, уже идет своеобразный отсчет на убывание, чемпионат мира приближается. Кажется, что это так далеко, но на самом деле время пролетит очень быстро. Я уверена, что Сочи великолепно примет гостей. Слышала, что был рекорд по регистрации количества волонтеров на Кубок конфедераций и на чемпионат мира. Это делает турнир особенным: видно, насколько сильно люди хотят принимать в нем хоть какое-то участие. Быть волонтером - это очень почетно. Слышала, что даже из Мексики, Аргентины поступали заявки, это очень приятно.

Я видела уже план "Фишта", там ведутся работы, стадион огромный. Играть в теннис там? Я даже не представляю турнир с таким количеством зрителей. Но я была бы не прочь попробовать там сыграть матчи Кубка федерации. Такая идея мне нравится, я только "за"!