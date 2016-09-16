21:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Чечня будет бороться за право проведения матчей ЧМ-2018

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Врио главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика намерена бороться за возможность проведения игр чемпионата мира 2018 года на Кавказе. По его словам, для этого есть все условия.

- У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале, - цитирует ТАСС Кадырова. - Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3628468

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Maralex

Попроси "Аллаха"- он все может

22:06

echo2011

С кем бороться?

22:04

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