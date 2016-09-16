Чечня будет бороться за право проведения матчей ЧМ-2018

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика намерена бороться за возможность проведения игр чемпионата мира 2018 года на Кавказе. По его словам, для этого есть все условия.

- У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале, - цитирует ТАСС Кадырова. - Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия.