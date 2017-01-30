Антон Шипулин: "Чемпионат мира-2018 - серьезный вклад в будущее России"

Посол чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга, российский биатлонист Антон Шипулин за 500 дней до старта мирового первенства в России отметил, что турнир станет не просто ярким шоу мирового масштаба, но и серьезным вкладом в будущее страны. Напомним, матчи чемпионата мира-2018 будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

– Конечно, для меня это большая честь – быть послом чемпионата мира от Екатеринбурга, – приводит "Р-Спорт" слова Шипулина. – Для меня этот город за последние 10 лет стал по-настоящему родным. Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением соревнований. Этот турнир поможет в развитии инфраструктуры города, да и всей нашей страны. Так что это не только яркое шоу мирового масштаба, но и серьезный вклад в будущее. Хочется, чтобы чемпионат мира по футболу привлек еще большее количество россиян к занятиям спортом. Ну а нашим футболистам я пожелаю удачи на этих соревнованиях. Я прекрасно знаю, как важна для спортсменов поддержка болельщиков.