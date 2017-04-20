Американский сенатор уверен: США и претенденты на проведение ЧМ-2018 смогут найти альтернативу России

Американский сенатор Ричард Блюменталь, как и обещал, направил в ФИФА письмо с требованием немедленно лишить Россию права принимать чемпионат мира-2018. Причиной Блюменталь называет участие России в войне в Сирии. По его словам, Россия знает о военных преступлениях сирийского правительства, но не делает ничего, чтобы остановить их. В качестве примера Блюменталь привел химическую атаку в одной из провинций Сирии в начале апреля.

– Это решение потребует от мужества и решительности. Но я уверен, что другие страны, которые были готовы провести ЧМ-2018 года и Федерация футбола США, помогут найти подходящую альтернативу, – говорится в письме Блюменталя.