Алексей Сорокин: "Проблема болельщиков надуманная, мы уже привыкли к таким нападкам"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что проблема агрессивных российских болельщиков надумана. В ночь на пятницу канал BBC показал фильм о футбольных фанатах России, которые на чемпионате мира-2018 якобы планируют месть англичанам за стычки на Euro-2016.

- Ясно, что проблема абсолютно надуманная, мы уже к таким не совсем обоснованным нападкам привыкли за последние шесть лет, - цитирует ТАСС Сорокина. - Убежден, что никакой почвы под этим нет - у нас есть концепция безопасности, все ведомства понимают свой маневр в контексте организации чемпионата мира. Болельщики всех стран, которые приедут к нам, будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

Мы общались с британским посольством на тему чемпионата мира в целом и комфорта британских болельщиков в частности. Надо понять, какие команды отберутся, чтобы вести предметный диалог, но посольство готово полностью участвовать в этих вопросах, мы в контакте с ним. Пока все это в области информации, но никто не отменял сотрудничество правоохранительных органов. Вы знаете, что мы присоединились к европейской конвенции по поводу обмена информацией о тех, кто в черных списках, и это тоже существенно изменит картину и рассеет опасения как с одной, так и с другой стороны.