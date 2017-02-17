Александр Шпрыгин: "Фильм ВВС о болельщиках - фееричный ад!"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин уверен, что фильм ВВС о российских фанатах никак не повлияет на проведение чемпионата мира 2018 года. По его словам, о данной картине забудут через несколько дней.

- BBC - мировой бренд. Но в фильме о болельщиках англичане переплюнули сами себя, - сказал Шпрыгин. - Это фееричный ад! Думаю, все это было сделано от досады и обиды, ведь право на проведение чемпионата мира-2018 принадлежит не им. Конечно, мы все понимаем, что между Россией и Англией натянутые политические отношения. И предпринята очередная попытка очернить нас. Ведь в Марселе они были зачинщиками и сами провоцировали русских, а теперь пытаются все перевернуть.

Но, на мой взгляд, этот фильм никак не повлияет на проведение чемпионата в России. О нем поговорят еще денек и забудут. В этой киноленте слова вырваны из контекста. Я помню этого журналиста, мы беседовали с ним. Он постоянно нервничал, и тогда я не понимал почему. Но, видимо, он заранее знал, что делает гадость. Вряд ли теперь российские болельщики захотят общаться с английскими СМИ.

Если искать хоть какие-то плюсы в этом, то, наверное, можно считать этот фильм рекламой русской силы духа болельщика. Теперь англичане, приехав на чемпионат, будут вести себя спокойно.

Мне хочется сказать, что их примут в России хорошо, не стоит бояться. На мой взгляд, подобные беспорядки во время проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира исключены. Сейчас проводится огромная работа МВД с болельщиками. Безопасность будет организована на высоком уровне. (Любовь КОНЯЕВА)