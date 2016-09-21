Юрий Семин: "Хорошо, что в матче "Химки" – "Локомотив" обошлось без травм

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой своей команды в матче 1/16 финала Кубка России с "Химками". Матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:0.

– Матч был очень напряженным до нашего первого гола. Хорошо, что обошлось без травм, потому что обе команды играли очень жестко, – сказал Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ". – Первый гол помог нам в дальнейшем играть – у нас неплохо получались атаки во втором тайме. "Ростов"? Мы еще не думали об этом игре. Сегодня у нас были "Химки". Завтра проснемся и будем думать о "Ростове".

В следующей стадии Кубка России "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".