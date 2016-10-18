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Зоран Тошич: "Жду конкретики по новому контракту"

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Зоран ТОШИЧ празднует гол в ворота "Спартака".Зоран Тошич: "Обыграем "Спартак", и таблица примет нормальный вид"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" подчеркнул, что хочет остаться в московском клубе. Соглашение серба с армейцами заканчивается следующим летом.

– Вы не забивали в официальных матчах почти год. Что мешает: травмы, психология?

– Больная для меня тема, много об этом думаю. Конечно, хочу снова отправить мяч в сетку. Уверен, стоит сделать это один раз – и выдам серию. А пока утешаю себя тем, что часто принимаю участие в голевых атаках, которые завершают партнеры.

– Ваш договор с ЦСКА заканчивается следующим летом. Переговоры о продлении ведете?

– В клубе сказали, что желание предложить мне новый контракт есть. Тоже хочу остаться. Теперь жду конкретики. Много раз говорил, что будь моя воля, выступал бы в ЦСКА до конца карьеры. Но решаю не только я. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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