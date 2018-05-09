Жоаузинью по окончании сезона покинет "Краснодар"

"Краснодар" объявил, что по окончании сезона команду покинет 29-летний бразильский полузащитник Жоаузинью. В Твиттере клуба сообщается, что 11 мая Жоаузинью и защитник команды Андреас Гранквист проведут прощальную встречу с болельщиками.



Напомним, Жоаузинью перешел в "Краснодар" в 2011 году из "Левски". За "быков" он провел 216 матчей по всех турнирах, забил 39 голов и сделал 58 результативных передач. В августе 2016 года Жоаузинью получил российское гражданство.



33-летний Гранквист по окончании сезона перейдет в "Хельсингборг".

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