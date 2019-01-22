Жирков завершает карьеру? Ответ защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) оценил свое состояние, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.
- Очень волновался, заболит нога или нет. Но вроде все пока было нормально.
- Болевые ощущения сохраняются?
- Какие-то натяжения есть, но для первой игры нормально.
- Сколько готовы сейчас играть?
- Пока не могу сказать.
- С "Фенербахче" можете сыграть?
- Еще много дней подготовки, пока не пропускаю ни одного занятия. Буду стараться так и дальше.
- Почему вообще затянулось возвращение?
- Очень тяжелая травма. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моем случае операция не нужна.
- Можете успокоить болельщиков, которые переживали, что вы можете завершить карьеру?
- Пока не могу сказать ничего. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, все может быть.
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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer/2019/