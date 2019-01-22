Жирков завершает карьеру? Ответ защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) оценил свое состояние, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Очень волновался, заболит нога или нет. Но вроде все пока было нормально.

- Болевые ощущения сохраняются?

- Какие-то натяжения есть, но для первой игры нормально.

- Сколько готовы сейчас играть?

- Пока не могу сказать.

- С "Фенербахче" можете сыграть?

- Еще много дней подготовки, пока не пропускаю ни одного занятия. Буду стараться так и дальше.

- Почему вообще затянулось возвращение?

- Очень тяжелая травма. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моем случае операция не нужна.

- Можете успокоить болельщиков, которые переживали, что вы можете завершить карьеру?

- Пока не могу сказать ничего. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, все может быть.

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