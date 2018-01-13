Жена Боккетти пообещала подарить ему на день рождения российский паспорт

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти связывает свою жизнь с Россией. 31-летний итальянец подчеркнул, что намерен получить паспорт гражданина РФ.

- Я готов получить российский паспорт, но пока не сделал для этого ничего, - цитирует ТАСС Боккетти. - Жена говорит, что подарит мне его на день рождения (30 ноября). У меня русская жена, мои дети родились здесь. В будущем я, конечно, связываю свою жизнь с Россией.

Напомним, что Боккетти выступает в России с 2010 года. Тогда итальянец перешел в "Рубин". После трех лет в казанском клубе защитник переехал в Москву. Контракт Боккетти со "Спартаком" действует до 2020 года.