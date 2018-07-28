"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля"

По информации "СЭ", форвардом "Ливерпуля" Лазаром Марковичем интересуется "Зенит". Речь пока не идет о полноценных переговорах, но представителей 24-летнего сербского игрока уже поставили в известность о намерениях сине-бело-голубых.

Ранее Sky Sports сообщил, что "Ливерпуль" согласен отпустить Марковича. Он также находится в сфере внимания бельгийского "Стандарда" и греческого "Олимпиакоса". Футболист перешел в "Ливерпуль" в 2014 году, но последний раз за красных выступал в 2015 году, проведя последние сезоны в арендах. Минувший сезон Лазар отыграл в "Андерлехте", в 8 матчах забив 1 гол. Его контракт с английским клубом завершится летом 2019 года. (Игорь НОВИКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)