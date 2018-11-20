22:55 | Футбол — РПЛ

"Зенит" не планирует обмен Оздоев - Коновалов

Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По информации "СЭ", варианта с обменом полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева на полузащитника "Рубина" Игоря Коновалова не существует. Клубы не планируют такой обмен.

В то же время Коновалов, как уже сообщал "СЭ", есть в одном из трансферных списков "Зенита" на перспективу. (Сергей Егоров)

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Источник: "Зенит" заинтересован в хавбеке "Рубина" Коновалове

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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