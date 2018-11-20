"Зенит" не планирует обмен Оздоев - Коновалов

По информации "СЭ", варианта с обменом полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева на полузащитника "Рубина" Игоря Коновалова не существует. Клубы не планируют такой обмен.

В то же время Коновалов, как уже сообщал "СЭ", есть в одном из трансферных списков "Зенита" на перспективу. (Сергей Егоров)

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Источник: "Зенит" заинтересован в хавбеке "Рубина" Коновалове