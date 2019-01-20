"Зенит": Бадель вместо Паредеса

Как стало известно "СЭ", "Зенит" нашел замену на случай перехода в "ПСЖ" Леандро Паредеса в лице Милана Баделя из "Лацио".

Хорват, которому в феврале исполнится 30 лет, стал игроком римской команды в августе прошлого, подписав контракт в качестве свободного агента. Договор рассчитан до июня 2022 года. Пока центральный полузащитник не стал основным футболистом в столице Италии, проведя 11 матчей в серии А, 1 – в Лиге Европы и не совершив ни одного результативного действия. При этом полностью Бадель отыграл всего две встречи, а в остальных его либо меняли, либо он сам выходил на замену.

По нашим данным, серебряный призер ЧМ-2018 (3 матча, 1 забитый мяч и 1 голевая передача) дал согласие на переход в "Зенит", но клубам еще предстоит согласовать размер компенсации римлянам за трансфер. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 13 миллионов евро, но сине-бело-голубые намерены уложиться в меньшую сумму. Напомним, что полузащитник мог оказаться в "Зените" еще прошлым летом, но тогда хорват выбрал "Лацио". Бадель начинал карьеру в загребском "Динамо", затем выступал за "Гамбург" и "Фиорентину".

Вместе с тем, вероятность трансфера Паредеса в "ПСЖ", по нашей информации, остается высокой – особенно с учетом травмы Марко Верртатти, которую итальянский опорник получил в субботу на 19-й минуте встречи 21-го тура чемпионата Франции с "Генгамом". Напомним, что "Зенит" хотел бы получить за Паредеса не менее 40 миллионов евро. (Вячеслав Короткин)

Еременко в "Ростове", Паредес едет в "Челси"? Таблица переходов РПЛ