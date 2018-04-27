Зайцев и Огуде не сыграют со "Спартаком"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев и хавбек команды Фегор Огуде не смогут принять участие в матче 28-го тура чемпионата России со "Спартаком", информирует пресс-служба пермского клуба. У 28-летнего Зайцева рецидив травмы колена, из-за чего он не играет с 3 марта, когда получил повреждение в концовке матча с "Зенитом" (0:0). 30-летний Огуде всю неделю тренировался по индивидуальной программе - его участие в игре со "Спартаком" исключено.

Из-за дисквалификации эту встречу пропустит хавбек Януш Гол. Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет в Перми на стадионе "Звезда" 29 апреля, начало - в 14.00. (Игорь НОВИКОВ)