15:27 | Футбол — РФПЛ

Зайцев и Огуде не сыграют со "Спартаком"

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Защитник "Амкара" Николай Зайцев и хавбек команды Фегор Огуде не смогут принять участие в матче 28-го тура чемпионата России со "Спартаком", информирует пресс-служба пермского клуба.  У 28-летнего Зайцева рецидив травмы колена, из-за чего он не играет с 3 марта, когда получил повреждение в концовке матча с "Зенитом" (0:0). 30-летний Огуде всю неделю тренировался по индивидуальной программе - его участие в игре со "Спартаком" исключено.

Из-за дисквалификации эту встречу пропустит хавбек Януш Гол. Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет в Перми на стадионе "Звезда" 29 апреля, начало - в 14.00. (Игорь НОВИКОВ)

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