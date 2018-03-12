Юрий Семин: "Я очень доволен победой над "Уралом". Это шаг вперед"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что его команда отлично отыграла в обороне. Специалист также добавил, что доволен этой победе.

– Очень доволен тем, что завоевали три очка, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Также доволен, что команда проявила характер в этих тяжелых условиях, как погодных, так и в условиях плохого качества поля. Игроки показали хороший футбол, были забить неплохие голы, отлично отыграли в обороне. Это шаг вперед.

Не делал замены, потому что было холодно и резервные игроки были замершие. Боялся, что они могут получить микротравмы.

Поле было не только против нас, но и против "Урала", поскольку уральцы очень техничные и играют в комбинационный футбол, они не получили преимуществ от домашней игры. Никто от этой встречи не получил удовольствия: ни зрители, ни лига. Никто! Но я очень доволен этой победой. Теперь нам надо восстановиться, через два дня играем с "Атлетико".