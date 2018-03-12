19:12 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Я очень доволен победой над "Уралом". Это шаг вперед"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что его команда отлично отыграла в обороне. Специалист также добавил, что доволен этой победе.

– Очень доволен тем, что завоевали три очка, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Также доволен, что команда проявила характер в этих тяжелых условиях, как погодных, так и в условиях плохого качества поля. Игроки показали хороший футбол, были забить неплохие голы, отлично отыграли в обороне. Это шаг вперед.

Не делал замены, потому что было холодно и резервные игроки были замершие. Боялся, что они могут получить микротравмы.

Поле было не только против нас, но и против "Урала", поскольку уральцы очень техничные и играют в комбинационный футбол, они не получили преимуществ от домашней игры. Никто от этой встречи не получил удовольствия: ни зрители, ни лига. Никто! Но я очень доволен этой победой. Теперь нам надо восстановиться, через два дня играем с "Атлетико".

Урал - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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nefanat

в чём проблема была сыграть в манеже?

20:22

Фуля

Тошно смотреть как по указивке папы и дяди Семин ставит Беню Ротенберга, чтобы он получил медаль. Или за бабло.

19:53

Объектив

MrSmith1982 ДОГ ДОГ________________ ПОХ ПОХ

19:53

avtomir08

сидят эти старые пердуны во главе с мутко в рфс и пилят в футболе все

19:36

MrSmith1982

ДОГ ДОГ

19:25

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