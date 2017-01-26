17:52 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Прудников – хороший русский нападающий. Все в зависит от него"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал "СЭ", что решение по нападающим Александру Прудникову и Александру Коре может быть принято после второго сбора железнодорожников. Российский экс-форвард "Оренбурга" приглашен на просмотр, а француз проведет с командой уже второй сбор.

– С нами на сбор полетит Александр Прудников. Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре, – сказал Семин. – И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.

– Коре едет уже на второй сбор. Еще не составили по нему мнения?

– С ним такая же ситуация. Будем смотреть и принимать решение. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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MAYERICK

"– С нами на сбор полетит Александр Прудников. Это хороший русский нападающий...".....толстый, неповоротливый, без дриблинга и еще и туповат......отнимите у Семина play-station........

23:42 26 января

igorvasilevich

Прудников хороший нападающий я под столом. В Локомотиве после Ньясса не видят вообще хороших нападающих. Всякий шлак скупает.

22:21 26 января

Lars Berger

В каких командах "хороший русский нападающий" еще не играл?!)

22:08 26 января

Alexis33

Во Сёмин чудит))).на следующий сбор наверное Сычёв подъедет

21:48 26 января

sb1006

Конечно Прудников хороший нападающий. Поэтому его каждый сезон к себе кто-нибудь переманивает.

21:06 26 января

Сильвербой

Думаю я не ошибусь, если скажу, что и сам Прудников ржал, когда прочитал эту "бомбу"!!!

20:45 26 января

Alex.S

Локо на верном пути. После Хенти, и Прудников-Месси.

20:05 26 января

Петя

Согласен с Семиным, просто ему и Ребко не повезло!

19:07 26 января

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