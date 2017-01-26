Юрий Семин: "Прудников – хороший русский нападающий. Все в зависит от него"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал "СЭ", что решение по нападающим Александру Прудникову и Александру Коре может быть принято после второго сбора железнодорожников. Российский экс-форвард "Оренбурга" приглашен на просмотр, а француз проведет с командой уже второй сбор.
– С нами на сбор полетит Александр Прудников. Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре, – сказал Семин. – И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.
– Коре едет уже на второй сбор. Еще не составили по нему мнения?
– С ним такая же ситуация. Будем смотреть и принимать решение. (Сергей АСТАХОВ)
MAYERICK
"– С нами на сбор полетит Александр Прудников. Это хороший русский нападающий...".....толстый, неповоротливый, без дриблинга и еще и туповат......отнимите у Семина play-station........
23:42 26 января
igorvasilevich
Прудников хороший нападающий я под столом. В Локомотиве после Ньясса не видят вообще хороших нападающих. Всякий шлак скупает.
22:21 26 января
Lars Berger
В каких командах "хороший русский нападающий" еще не играл?!)
22:08 26 января
Alexis33
Во Сёмин чудит))).на следующий сбор наверное Сычёв подъедет
21:48 26 января
sb1006
Конечно Прудников хороший нападающий. Поэтому его каждый сезон к себе кто-нибудь переманивает.
21:06 26 января
Сильвербой
Думаю я не ошибусь, если скажу, что и сам Прудников ржал, когда прочитал эту "бомбу"!!!
20:45 26 января
Alex.S
Локо на верном пути. После Хенти, и Прудников-Месси.
20:05 26 января
Петя
Согласен с Семиным, просто ему и Ребко не повезло!
19:07 26 января