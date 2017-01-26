Юрий Семин: "Прудников – хороший русский нападающий. Все в зависит от него"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал "СЭ", что решение по нападающим Александру Прудникову и Александру Коре может быть принято после второго сбора железнодорожников. Российский экс-форвард "Оренбурга" приглашен на просмотр, а француз проведет с командой уже второй сбор.

– С нами на сбор полетит Александр Прудников. Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре, – сказал Семин. – И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.

– Коре едет уже на второй сбор. Еще не составили по нему мнения?

– С ним такая же ситуация. Будем смотреть и принимать решение. (Сергей АСТАХОВ)