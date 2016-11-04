Юрий Семин: "Локомотив" не отказался бы от Мхитаряна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что махачкалинцы сильны командными действиями, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. Также Семин рассказал, что работа тренера команды Саркиса Оганесяна в штабе сборной Армении может способствовать приходу в клуб армянских футболистов.
– Чем силен "Анжи"?
– Командными действиями.
– Тренер "Локо" Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении. Что можете сказать по этому поводу?
– Это хорошо. Очень важно, что он будет находиться в национальной сборной, будет видеть своих игроков. Вполне возможно, порекомендует нам какого-то игрока.
– Теперь в "Локо" могут появиться армянские футболисты?
– Почему бы и нет?! Такого, как Мхитарян, с удовольствием взяли бы.
– Шишкин появится на поле?
– Вполне возможно. Он выздоровел. Сейчас Рома в группе футболистов, готовящихся к матчу.
– С ЦСКА на позиции центрального нападающего играл Миранчук. Повторите ли такую схему с "Анжи"?
– Пока не готов сказать. Это зависит от того, кто именно сможет принять участие в матче.