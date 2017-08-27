Юрий Калитвинцев: "Вряд ли у "Динамо" будут подписания на флажке"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России выразил мнение, что команда находится на своем месте в турнирной таблице, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам специалиста, не так уж и просто перестроиться с ФНЛ на премьер-лигу.

– По очкам вы на своем месте? – вопрос Калитвинцеву.

– Там или не там... Сколько очков, там и находимся. Но есть ощущение, что где-то очка 3 мы не добрали. У нас конкурентоспособная команда, видим над чем работать, знаем сильные стороны футболистов. Осталось только набирать очки и не падать духом. Надеюсь, будем только прибавлять. Не так легко адаптироваться с ФНЛ на премьер-лигу.

– Вы поставили Вандерсона. Он прижился в команде?

– Все его прекрасно знают. Показатель – как его встретили в Краснодаре, как к нему относятся. Не было ни минуты сомнений, когда этот человек к нам пришел. Он высококлассный, коммуникабельный. Надеемся на него, он со своим опытом нам поможет.

– Как оцените игру Шунина?

– Не буду переходить на персоналии. Он мог отбить мяч, мог и не отбить. Пару раз спасал, но дело не только в Шунине. Поэтому оценивать его... сыграл довольно хорошо, на своем уровне.

– Ждать ли приобретений на флажке?

– Можем ждать, но как будет – посмотрим. Но это вряд ли.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"