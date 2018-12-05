Юрий Газинский вошел в число номинантов премии "Спортсмен Кубани-2018"

В Краснодаре состоялась пресс-конференция, организованная Федерацией спортивных журналистов Кубани, на которой были объявлены имена десяти краевых спортсменов-номинантов ежегодной премии "Спортсмен Кубани-2018".

В их число вошел полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, который провел яркий и результативный год как в клубе, так и в сборной России на чемпионате мира в нашей стране.

Все спортсмены, вошедшие в десятку номинантов, представляют разные виды спорта. Так, помимо Газинского, номинированы Дмитрий Кулагин (баскетбол), Елена Веснина (теннис), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Шамонова (бокс), Михаил Игольников (дзюдо), Данила Изотов (плавание), Яна Павлова (прыжки на батуте), Сергей Семенов (греко-римская борьба).

Лауреата премии выберут болельщики посредством интернет-голосования, которое будет длиться 2 недели. Ранее, в 2017 году, звания "Спортсмен Кубани" удостоился бывший нападающий "Краснодара", лидер команды Федор Смолов. (Екатерина Потапова)