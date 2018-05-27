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Вячеслав Малафеев: "Как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник"

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Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев не стал отвечать на вопрос о том, кто возглавит петербургскую команду, но подчеркнул, что у сине-бело-голубых будет хороший тренер, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как я слышал из прессы, презентация во вторник, – сказал Малафеев. – Будет хороший тренер.

Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех. По данным "СЭ", на вторничной встрече тренером будет назначен Сергей Семак.

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