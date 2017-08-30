Вячеслав Караваев: "Никогда не говорил, что не хочу играть в российском чемпионате"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, допустил, что стартовавший сезон может провести в чемпионате России. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Локомотива".

– Никогда не говорил, что не хочу играть в российском чемпионате, – сказал Караваев. – Вернусь ли? Есть еще два дня...

Лидеры этой сборной по духу? Наверное, Тарасов и Гранат. (Филипп ПАПЕНКОВ)