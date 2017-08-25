Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:44 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Караваев может перейти в "Локомотив"

2

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев принял решение покинуть пражскую команду, сообщает iSport.cz. По информации источника, 22-летний футболист имеет два предложения – от "Локомотива" и "Нанта".

Отмечается, что сам футболист хочет перейти в российский клуб из-за желания попасть в состав сборной России на ЧМ-2018. Сумма сделки может составить 2,5 миллиона евро.

22-летний российский защитник является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и отдал 9 голевых передач. Всего за клуб на его счету 37 игр, 4 гола и 10 передач. Ранее он выступал за "Дуклу" и "Яблонец".

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

HAZELSAMARA

ИМХО, лучше бы шёл в "Нант" к Раньери. Ради гипотетической 1/8 финала домашнего Мундиаля стоит ли предпочитать Черкизон Бретани?

15:13

Xen1um

В Спартак бы его нам.

14:49