СМИ: Караваев может перейти в "Локомотив"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев принял решение покинуть пражскую команду, сообщает iSport.cz. По информации источника, 22-летний футболист имеет два предложения – от "Локомотива" и "Нанта".
Отмечается, что сам футболист хочет перейти в российский клуб из-за желания попасть в состав сборной России на ЧМ-2018. Сумма сделки может составить 2,5 миллиона евро.
HAZELSAMARA
ИМХО, лучше бы шёл в "Нант" к Раньери. Ради гипотетической 1/8 финала домашнего Мундиаля стоит ли предпочитать Черкизон Бретани?
15:13
Xen1um
В Спартак бы его нам.
14:49