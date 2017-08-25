СМИ: Караваев может перейти в "Локомотив"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев принял решение покинуть пражскую команду, сообщает iSport.cz. По информации источника, 22-летний футболист имеет два предложения – от "Локомотива" и "Нанта".

Отмечается, что сам футболист хочет перейти в российский клуб из-за желания попасть в состав сборной России на ЧМ-2018. Сумма сделки может составить 2,5 миллиона евро.