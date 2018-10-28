Влашич назвал главную ошибку ЦСКА в матче против "Краснодара"

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о причине поражения от "Краснодара" в матче 12-го тура РПЛ (1:2).

После забитого гола мы должны были и дальше атаковать ворота "Краснодара", - говорит Влашич. - Вместо этого мы стали сушить игру, что было большой ошибкой. У "Краснодара" есть хорошие футболисты, которые знают, как играть и как забивать голы. ЦСКА просто нужно было забить ещё один гол.

После 12-го тура РПЛ ЦСКА с 19 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, "Краснодар" же с 22 очками поднялся на второе место. (Константин Колмаков)

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