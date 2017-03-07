Владислав Безбородов: "Я был не прав, надо было свистеть в эпизоде с травмой Газинского"

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2) Владислав Безбородов признал свою вину в эпизоде с травмой игрока хозяев Юрия Газинского, который получил повреждение после столкновения с Денисом Глушаковым. Также арбитр отметил, что столкновение Гранквиста и Мельгарехо является несчастным случаем.

– Эпизод с травмой Газинского? Я не зафиксировал фол, потому что увидел, как Глушаков все-таки задел мяч, который изменил направление, – сказал в эфире программы "Свисток" Безбородов. – В итоге его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я был не прав, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Не было бы крови, мы бы с вами ни о чем не говорили. Это игровой эпизод. Гранквист выпрыгнул и руки держал в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренсо был внизу, и уже после произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.