Владислав Безбородов: "Я был не прав, надо было свистеть в эпизоде с травмой Газинского"

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2) Владислав Безбородов признал свою вину в эпизоде с травмой игрока хозяев Юрия Газинского, который получил повреждение после столкновения с Денисом Глушаковым. Также арбитр отметил, что столкновение Гранквиста и Мельгарехо является несчастным случаем.
– Эпизод с травмой Газинского? Я не зафиксировал фол, потому что увидел, как Глушаков все-таки задел мяч, который изменил направление, – сказал в эфире программы "Свисток" Безбородов. – В итоге его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я был не прав, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.
Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Не было бы крови, мы бы с вами ни о чем не говорили. Это игровой эпизод. Гранквист выпрыгнул и руки держал в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренсо был внизу, и уже после произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.
Тони Старк
баламонька это новый вид венерических заболеваний?
21:24
баламошка
Говорят, у тебя от Хулька 3 детёныша осталось. Такие же тупицы как и ты.
21:24
баламошка
Философ, сидящий на горшке и проповедующие бомжовские "истины".
21:23
Тони Старк
баламонька говорят ты очень любишь облизывать прибор залупиша и подставлять зад промЯсу?
21:22
баламошка
Мелкий немытый карлик. Признавайся, до сих пор наяриваешь на Лунтика?!
21:22
баламошка
Тоня, а таких как ты надо усыплять, засовывать в мешок и с песней весёлой выбрасывать в помойку.
21:21
Тони Старк
балдамошка ты свинья и мандавошка и соснёшь у всех немножко)соси и жуй,соси и жуй)
21:20
баламошка
Кикимора болотная, каждую неделю ворующая портянки Орлова, чтобы потом нюхать их втихаря перед сном.
21:19
Тони Старк
баламошка ты наглядная реклама,что презервативы надо использовать,ну или аборт он для тебя в детстве был бы кстати)
21:19
баламошка
Тоня, ты немытый голубец, подставляющий попец.
21:18
Тони Старк
пробирочная баламошка это новый вид хряка и африканской свиньи,мозга нет,но ромб в жопе имеется)
21:17
баламошка
Тоня, голубец, иди лучше готовься к ночной смене. Надень хотя бы чистые трусы и не забывай надевать партнёру перед соитием презерватив, а себе пакет на голову.
21:16
Ya Santey
Меня год назад забанили за офографию, а тут тоня стихи пишет! Под диваном лает, хрен достанешь!
21:16
Тони Старк
баламошка как ты из пробирки вылез?с папкиных трусов по ляшке сполз и был оплодотворён навозным жуком?твоё место в цирке уродов там твоё ущербное хайло будет иметь успех)
21:14
Slim Taller
Хорошо,что признал свою ошибку.Костолом этот,Глушаков, всегда грубо играет.Непонятно,почему кубаноиды не ответили тем же,и не сломали.к примеру.Фернандо.
21:14
баламошка
Тоня, зачем тебя достали обратно из банки с формалином?
21:14
Тони Старк
баламошка рваный иди у проМяса болт пофафли как мамка учила у негров подсасывать)
21:12
баламошка
Тоня, ты малолетний вротберун, с репой, набитой гнилыми опилками. Хватит сосать холодные болты, дурёха, а то у тебя опять энцефалопатия от менингита разовьётся.
21:12
Ya Santey
можно сделать фото Гранквиста в "естественном положении" ))) как он, пардон, на толчок сядет!?)))))
21:12
Тони Старк
баламошка у тебя толкалки нет и не было,ты же биомусор и жертва опытов,твоя обмтель это мамашкина менстра)
21:11
баламошка
Тоня, смотри не поперхнись от злости, карлик-болтоглотатель.
21:11
SPFAN
На локтем заехать в фейс Безбородому, а потом сказать, что никакого умысла.
21:09
Тони Старк
баламошка ты недомерок попавший на свет вместе с менструацией и рождённый на обочине ленинградки в компании свиньи и навозного жука
21:09
баламошка
Тоня, ты знаешь как ты появился на свет? Когда-то до твоего рождения я натолкал твоей мамаше в рот (та ещё давалка) и через 9 месяцев из её ж... выполз ты.
21:08
Вопреки
Вот и повод нашему "БЕЗПРИСТРАСТНОМУ" КДК дисквалифицировать Глушакова матча на ТРИ... а то они все ждут команды от МУТКО, который НИКОГДА Федуна не обидит. Почему-то Гацкана, Азмуна, не нанесших травм сопернику, и Кудряшова без сомнений СРАЗУ под секиру, а что касается Спартака или Зенита с ЦСКА - НЕЗЯ !!! А-У, господин МУТКО - это Вы называете ЧЕСТНЫМ футболом ?
21:08
Тони Старк
промЯс бьёт в лицо игрока рубина и ничего,промЯс ломает данни и ничего,глушняк наносит травму газинскому и опять ничего,предлагаю ломать свиных каждый матч пока их пакости не будут судить так как они заслуживают!
21:07
Тони Старк
баламошка выкидыш путаны закрой свой свинячий хавальник таких как ты сразу после рождения надо умертвлять,ты биомусор и паскудный шакал!жалко,что ты мутной каплей скатился с конца твоего безродного папаньки уродца и гомодрилла)
21:05
Gladiator-76
Да ты и с пенальти ошибся. Уже есть доказательство, что Гранквист симулянт. А ты купился....
21:04
баламошка
Тоня - ты мелкий бесполезный кусок г...., бомжеглор и по совместительству бесплатная безотказная резиновая кукла.
21:02
Ya Santey
у безбородова бред в естественном положении! а в неестественном у него что?
21:01