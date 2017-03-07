20:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владислав Безбородов: "Я был не прав, надо было свистеть в эпизоде с травмой Газинского"

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Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2) Владислав Безбородов признал свою вину в эпизоде с травмой игрока хозяев Юрия Газинского, который получил повреждение после столкновения с Денисом Глушаковым. Также арбитр отметил, что столкновение Гранквиста и Мельгарехо является несчастным случаем.

– Эпизод с травмой Газинского? Я не зафиксировал фол, потому что увидел, как Глушаков все-таки задел мяч, который изменил направление, – сказал в эфире программы "Свисток" Безбородов. – В итоге его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я был не прав, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Не было бы крови, мы бы с вами ни о чем не говорили. Это игровой эпизод. Гранквист выпрыгнул и руки держал в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренсо был внизу, и уже после произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Тони Старк

баламонька это новый вид венерических заболеваний?

21:24

баламошка

Говорят, у тебя от Хулька 3 детёныша осталось. Такие же тупицы как и ты.

21:24

баламошка

Философ, сидящий на горшке и проповедующие бомжовские "истины".

21:23

Тони Старк

баламонька говорят ты очень любишь облизывать прибор залупиша и подставлять зад промЯсу?

21:22

баламошка

Мелкий немытый карлик. Признавайся, до сих пор наяриваешь на Лунтика?!

21:22

баламошка

Тоня, а таких как ты надо усыплять, засовывать в мешок и с песней весёлой выбрасывать в помойку.

21:21

Тони Старк

балдамошка ты свинья и мандавошка и соснёшь у всех немножко)соси и жуй,соси и жуй)

21:20

баламошка

Кикимора болотная, каждую неделю ворующая портянки Орлова, чтобы потом нюхать их втихаря перед сном.

21:19

Тони Старк

баламошка ты наглядная реклама,что презервативы надо использовать,ну или аборт он для тебя в детстве был бы кстати)

21:19

баламошка

Тоня, ты немытый голубец, подставляющий попец.

21:18

Тони Старк

пробирочная баламошка это новый вид хряка и африканской свиньи,мозга нет,но ромб в жопе имеется)

21:17

баламошка

Тоня, голубец, иди лучше готовься к ночной смене. Надень хотя бы чистые трусы и не забывай надевать партнёру перед соитием презерватив, а себе пакет на голову.

21:16

Ya Santey

Меня год назад забанили за офографию, а тут тоня стихи пишет! Под диваном лает, хрен достанешь!

21:16

Тони Старк

баламошка как ты из пробирки вылез?с папкиных трусов по ляшке сполз и был оплодотворён навозным жуком?твоё место в цирке уродов там твоё ущербное хайло будет иметь успех)

21:14

Slim Taller

Хорошо,что признал свою ошибку.Костолом этот,Глушаков, всегда грубо играет.Непонятно,почему кубаноиды не ответили тем же,и не сломали.к примеру.Фернандо.

21:14

баламошка

Тоня, зачем тебя достали обратно из банки с формалином?

21:14

Тони Старк

баламошка рваный иди у проМяса болт пофафли как мамка учила у негров подсасывать)

21:12

баламошка

Тоня, ты малолетний вротберун, с репой, набитой гнилыми опилками. Хватит сосать холодные болты, дурёха, а то у тебя опять энцефалопатия от менингита разовьётся.

21:12

Ya Santey

можно сделать фото Гранквиста в "естественном положении" ))) как он, пардон, на толчок сядет!?)))))

21:12

Тони Старк

баламошка у тебя толкалки нет и не было,ты же биомусор и жертва опытов,твоя обмтель это мамашкина менстра)

21:11

баламошка

Тоня, смотри не поперхнись от злости, карлик-болтоглотатель.

21:11

SPFAN

На локтем заехать в фейс Безбородому, а потом сказать, что никакого умысла.

21:09

Тони Старк

баламошка ты недомерок попавший на свет вместе с менструацией и рождённый на обочине ленинградки в компании свиньи и навозного жука

21:09

баламошка

Тоня, ты знаешь как ты появился на свет? Когда-то до твоего рождения я натолкал твоей мамаше в рот (та ещё давалка) и через 9 месяцев из её ж... выполз ты.

21:08

Вопреки

Вот и повод нашему "БЕЗПРИСТРАСТНОМУ" КДК дисквалифицировать Глушакова матча на ТРИ... а то они все ждут команды от МУТКО, который НИКОГДА Федуна не обидит. Почему-то Гацкана, Азмуна, не нанесших травм сопернику, и Кудряшова без сомнений СРАЗУ под секиру, а что касается Спартака или Зенита с ЦСКА - НЕЗЯ !!! А-У, господин МУТКО - это Вы называете ЧЕСТНЫМ футболом ?

21:08

Тони Старк

промЯс бьёт в лицо игрока рубина и ничего,промЯс ломает данни и ничего,глушняк наносит травму газинскому и опять ничего,предлагаю ломать свиных каждый матч пока их пакости не будут судить так как они заслуживают!

21:07

Тони Старк

баламошка выкидыш путаны закрой свой свинячий хавальник таких как ты сразу после рождения надо умертвлять,ты биомусор и паскудный шакал!жалко,что ты мутной каплей скатился с конца твоего безродного папаньки уродца и гомодрилла)

21:05

Gladiator-76

Да ты и с пенальти ошибся. Уже есть доказательство, что Гранквист симулянт. А ты купился....

21:04

баламошка

Тоня - ты мелкий бесполезный кусок г...., бомжеглор и по совместительству бесплатная безотказная резиновая кукла.

21:02

Ya Santey

у безбородова бред в естественном положении! а в неестественном у него что?

21:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ