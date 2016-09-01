Витсель может перейти в "Ювентус" в январе за 5-6 миллионов евро

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может перейти в "Ювентус" в январе, информирует Sport Mediaset. Отмечается, что бельгиец будет продан за 5-6 миллионов евро. Если этого не произойдет, то Витсель уйдет бесплатно в конце сезона в статусе свободного агента.
Напомним, ранее "Зенит" обвинили в срыве сделки по Витселю. "Ювентус" до закрытия летнего трансферного окна был готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро и 3 миллиона в виде бонусов. Однако наставник питерского клуба Мирча Луческу отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Потенциальной заменой Витселю мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся. Также сообщалось, что Витсель, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.
waleriy
Самая тупая команда в рфс, догадсйтесь кто это ? Когда покупают за 40 млн евро , а продают за пять
13:43
Vol15
С этим Шнитселем возятся как с детенышем..не хочет играть...пусть отправляется,там с ним нянчится не будут..
13:32
Slim Taller
Что ЦСКА мурыжил Хонду,что Зенит микрофона.Менталитет такой,ни себе ни людям.
13:29
SPFAN
Если Луческу не отпустил, тогда спрос с него. Витсель теперь просто будет номер отбывать до января. Или летом уйдет свободным.
13:26
баламошка
Газа в Сибири много, ещё смогут не одно поле таких одуванов купить.
13:16
Супершвайни
Одуван))) 1000 евро не более)))
13:09
Levbereg
Это супер менеджмент, когда народные газпромовские деньги в пустую тратят. То-есть в трубу летят в буквальном смысле. Не могли нам дать Рязанцева и Могилевца, зато разрушена полностью наша центральная зона защиты. Кто будет играть? НЕнаигранные люди против Баварской машины, и Атлетико?
13:08
EstMaza
Лошары. А он теперь еще и обидится. Будет филонить. Уж лучше на поле вообще не выпускать.
13:05