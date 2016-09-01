12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витсель может перейти в "Ювентус" в январе за 5-6 миллионов евро

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может перейти в "Ювентус" в январе, информирует Sport Mediaset. Отмечается, что бельгиец будет продан за 5-6 миллионов евро. Если этого не произойдет, то Витсель уйдет бесплатно в конце сезона в статусе свободного агента.

Напомним, ранее "Зенит" обвинили в срыве сделки по Витселю. "Ювентус" до закрытия летнего трансферного окна был готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро и 3 миллиона в виде бонусов. Однако наставник питерского клуба Мирча Луческу отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Потенциальной заменой Витселю мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся. Также сообщалось, что Витсель, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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waleriy

Самая тупая команда в рфс, догадсйтесь кто это ? Когда покупают за 40 млн евро , а продают за пять

13:43

Vol15

С этим Шнитселем возятся как с детенышем..не хочет играть...пусть отправляется,там с ним нянчится не будут..

13:32

Slim Taller

Что ЦСКА мурыжил Хонду,что Зенит микрофона.Менталитет такой,ни себе ни людям.

13:29

SPFAN

Если Луческу не отпустил, тогда спрос с него. Витсель теперь просто будет номер отбывать до января. Или летом уйдет свободным.

13:26

баламошка

Газа в Сибири много, ещё смогут не одно поле таких одуванов купить.

13:16

Супершвайни

Одуван))) 1000 евро не более)))

13:09

Levbereg

Это супер менеджмент, когда народные газпромовские деньги в пустую тратят. То-есть в трубу летят в буквальном смысле. Не могли нам дать Рязанцева и Могилевца, зато разрушена полностью наша центральная зона защиты. Кто будет играть? НЕнаигранные люди против Баварской машины, и Атлетико?

13:08

EstMaza

Лошары. А он теперь еще и обидится. Будет филонить. Уж лучше на поле вообще не выпускать.

13:05

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