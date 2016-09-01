Витсель может перейти в "Ювентус" в январе за 5-6 миллионов евро

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может перейти в "Ювентус" в январе, информирует Sport Mediaset. Отмечается, что бельгиец будет продан за 5-6 миллионов евро. Если этого не произойдет, то Витсель уйдет бесплатно в конце сезона в статусе свободного агента.

Напомним, ранее "Зенит" обвинили в срыве сделки по Витселю. "Ювентус" до закрытия летнего трансферного окна был готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро и 3 миллиона в виде бонусов. Однако наставник питерского клуба Мирча Луческу отказался отпускать 27-летнего бельгийца в связи с тем, что ему не было найдено адекватной замены. Потенциальной заменой Витселю мог бы стать хавбек "Бенфики" Андреас Самарис, однако трансфер не состоялся. Также сообщалось, что Витсель, прилетевший в Турин, провел в штаб-квартире "Ювентуса" 13 часов.